Überfall in Kaldenkirchen : Bewaffneter Räuber bedroht Mann und stiehlt Auto

Kaldenkirchen Nach dem nächtlichen Überfall an einer Tankstelle in Kaldenkirchen sucht die Polizei Zeugen.

Nächtlicher Überfall an einer Aral-Tankstelle in Kaldenkirchen: In der Nacht zu Montag um 2.10 Uhr ist ein Nettetaler (32) von einem Unbekannten bedroht worden; dieser hatte es auf seinen Opel abgesehen.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, tankte der 32-Jährige sein Auto bei der Aral-Tankstelle an der Straße „An der Kleinbahn“ in Kaldenkirchen. Als er wieder in den Wagen stieg, hielt ihm ein unbekannter Mann plötzlich ein Messer an den Hals. Das Opfer gab später bei der Polzei an, dass es sich um ein kleines Messer gehandelt habe.