Versuchter Einbruch in Lobberich : Polizei sucht Zeugen nach Einbruchsversuch

Lobberich Die Polizei hofft auf Zeugen nach einem Einbruchsversuch in einem Mehrfamilienhaus am Fenlandring.

In der Zeit zwischen vermutlich Freitag und Dienstag haben Unbekannte laut Polizei versucht, in ein Mehrfamilienhaus am Fenland-Ring in Lobberich einzubrechen. Dem oder den Einbrechern gelang es nicht, die Tür zum Treppenhaus aufzuhebeln, sie machten keine Beute. Hinweise zum Einbruch an die Kriminalpolizei unter Ruf 02162 3770.