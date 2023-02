Übergriffiges Verhalten in Nettetal-Lobberich Polizei spät über Kita-Vorfälle informiert

Eine offenbar geistig verwirrte, polizeibekannte Frau spricht über mehrere Wochen kleine Kinder vor verschiedenen Kindertagesstätten in Nettetal-Lobberich an, lockt sie mit Süßigkeiten, will sie mitnehmen — ohne dass die Polizei reagiert. Erst 19 Tage nach dem ersten Vorfall, am Montag, 30. Januar, nahm die Polizei die 44-Jährige in Gewahrsam. Gut, dass zwischenzeitlich nichts Schlimmes passiert ist. Trotzdem bleibt die Frage: Wie kann das sein?