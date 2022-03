An der Lobbericher Straße in Breyell : Bei Einbruchsversuch festgenommen

Bei einem Einbruchsversuch in Breyell konnte die Polizei zwei Männer stellen. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Breyell Auf frischer Tag erwischt wurden zwei versuchte Einbrecher in Breyell. Schneller als die Polizei erlaubt? Nein, die Polizei war schneller als geglaubt. Am Montagnachmittag gegen 16.45 Uhr hatten zwei Männer an der Lobbericher Straße ein Fenster eines Einfamilienhauses eingeschlagen.

Die Eigentümer hatten die beiden Männer dabei beobachtet und liefen hinterher. Eintreffende Einsatzkräfte der Viersener Polizei fanden die beiden Männer. Als diese den Streifenwagen bemerkten, setzten sie zum Spurt an, die Einsatzkräfte spurteten hinterher. Die Flucht dauerte nicht lange. Nach kurzer Verfolgung nahmen sie einen der Männer vorläufig fest. Dieser leistete Widerstand, ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Den zweiten Mann konnte ein Streifenteam später in Breyell antreffen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 22 und 26 Jahre alte Männer. Die Kripo in Dülken hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

(hb)