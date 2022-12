Am zweiten Weihnachtstag Einbrüche in zwei Einfamilienhäuser in Nettetal

Nettetal-Lobberich · Am zweiten Weihnachtstag haben in zwei Wohnungen in Lobberich bislang unbekannte Einbrecher zugeschlagen. Das meldete die Polizei am Dienstag, 27. Dezember.

27.12.2022, 16:29 Uhr

Die Polizei meldet zwei Einbrüche aus Nettetal. Foto: dpa/Friso Gentsch

Demnach drangen Täter zwischen 13.45 Uhr und 18.45 Uhr in ein Einfamilienhaus am Caudebec-Ring in Nettetal-Lobberich ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Räume und entwendeten Schmuck und Bargeld. Der zweite Fall ereignete sich laut Polizei zwischen 18.30 Uhr und 23 Uhr. In diesem Zeitraum hebelten unbekannte Tatverdächtige das Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Unteronnert in Lobberich auf und verschafften sich so Zugang. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden Schmuck und Bargeld entwendet. In beiden Fällen ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, sollten sich unter der Telefonnummer 02162 3770 melden.

(RP)