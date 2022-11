Suche mit Hubschrauber und Hunden : Polizei findet vermisste Jugendliche aus Venlo in Nettetal

Nettetal An der Suche in der Gegend um Nettetal waren niederländische Suchhunde, ein Hubschrauber und mehrere Streifenteams der niederländischen und deutschen Polizei beteiligt.

Eine niederländische Jugendliche (13), die seit Dienstagmorgen in Venlo/Provinz Limburg als vermisst gemeldet war, ist in Nettetal-Lobberich gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Polizei Limburg Informationen erhalten, dass das Mädchen möglicherweise über die Grenze nach Deutschland gelaufen sei. Deshalb halfen Einsatzkräfte der Polizei Viersen bei der Suche.

Die Polizei suchte zunächst in einem Wald nahe der Heerstraße in Nettetal-Leuth und dann bei verschiedenen Adressen, die sie als Hinweise erhalten hatte. Bei der Suche waren niederländische Suchhunde, ein Hubschrauber und mehrere Streifenteams beteiligt. Gegen 14 Uhr fanden Einsatzkräfte der Polizei Viersen die 13-Jährige an der Heidenfeldstraße in Nettetal-Lobberich. Sie hielten sie fest und übergaben sie an die niederländische Polizei, die die Jugendliche zurück nach Venlo brachte.