In Nettetal-Breyell Polizei fasst flüchtenden Einbrecher

Die Kindertagesstätte an der Straße Lötsch in Nettetal-Breyell hat sich ein 46-jähriger Duisburger am frühen Morgen des 15. Januars als Ziel für einen Einbruch ausgesucht. Ein Zeuge wurde auf die Tat aufmerksam und verständigte die Polizei. Als die Beamten am Kindergarten eintrafen, versuchte der Einbrecher aus dem Haus zu fliehen. Zuvor hatte er sich nach Angaben der Polizei drinnen an einer Geldkassette zu schaffen gemacht.