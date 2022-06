Brand in Nettetal-Breyell : Wer hat das Feuer in Breyell gelegt?

Die Feuerwehr löschte den nächtlichen Brand. Foto: dpa/Holger Hollemann

Breyell Die Kripo sucht Zeugen eines Feuers, das in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einer leer stehenden Lagerhalle in Nettetal-Breyell ausgebrochen ist. Sie schließt Brandstiftung nicht aus.

