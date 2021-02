Unfall in Nettetal : Rollstuhlfahrerin flüchtet von Unfallort

Nettetal Die Rollstuhlfahrerin soll an der Niedickstraße einen Unfall verursacht haben: Sie stieß mit einem Radfahrer zusammen, der stürzte und sich dabei verletzte.

Eine Rollstuhlfahrerin ist nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei ermittelt. Der Unfall ereignete sich am Samstag an der Niedickstraße in Nettetal-Lobberich. Wie die Polizei mitteilte, war um 16.05 Uhr ein 82-jähriger Kempener mit seinem Pedelec auf dem Geh-/Radweg Richtung L373 unterwegs. Als er sich in Höhe des Kreisverkehrs befand, kam von links eine Fahrerin eines elektrischen Krankenfahrstuhls und bog nach rechts auf den Radweg. Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kippte sie samt Krankenfahrstuhl um und stieß gegen den Radler. Auch er stürzte, dabei verletzte er sich leicht. Er forderte sie auf, bis zum Eintreffen der Polizei zu warten, doch sie entfernte sich Richtung L373, ohne ihre Personalien anzugeben. Hinweise: Telefon 02162 3770.