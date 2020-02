Nettetal : Weiter Wirbel um Hallensanierung

Nettetal Die WIN-Fraktion attackiert den CDU-Fraktionsvorsitzenden Jürgen Boyxen.

(hb) Das Interview mit Jürgen Boyxen will die WIN-Fraktion nicht unkommentiert stehen lassen. Hajo Siemes nennt es in seiner Pressemitteilung „eine Ansammlung von Unkenntnis, fehlendem Demokratieverständnis und Stimmungsmache“. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollten laut Siemes offensichtlich einen Ratsbeschluss kassieren. Sie hielten ihn für falsch und für Steuerverschwendung. Das sei eine Bewertung der Initiatoren, deren Zulässigkeit im Rahmen der Meinungsfreiheit unstrittig sei. Zur Zeit befinde man sich in der Phase des Bürgerbegehrens und nicht des Bürgerentscheids. Die Verwaltung erstellt eine Kostenschätzung, die in die Unterschriftenliste eingebaut werden müsse. Dann könnten Unterschriften gesammelt werden. Bei einem Quorum von etwa 2400 Unterschriften befasse sich der Rat damit. Der Rat könne das Bürgerbegehren annehmen oder verwerfen. Dann komme es zum Bürgerentscheid.