Politik in Nettetal Nach den Ferien verschärftes Warmlaufen fürs Wahljahr 2025

Und dann wären da noch ein paar spannende Personalfragen. Allen voran die, welche Kandidaten für das Amt des Bürgermeisterkandidaten in den Ring steigen, insbesondere von der CDU. Ein Mensch mit Berufserfahrung in einer Stadtverwaltung (Kamp-Lintfort) ist beispielsweise Axel Witzke, der auch in jüngster Zeit im Nettetaler Stadtrat und in Ausschüssen auffallend oft für die CDU das Wort ergreift und führt. Andererseits wird sich die CDU womöglich auch einen neuen Fraktionsvorsitzenden suchen müssen. Denn der Inhaber dieses Amtes, Jürgen Boyxen, ist in einem Alter, in dem man es niemanden überraschen würde, wenn man es ruhiger angehen lässt. Vielleicht auch ein Job für Philipp Heks, der unter den jungen Mitgliedern der CDU-Riege heraussticht? Heks hat im September 2021 als 27-Jähriger bereits das Amt des Parteivorsitzenden in Nettetal übernommen und ist Mitglied des Kreistags.