Nettetal : Größeres Becken für Breyeller Bad

Einstimmig beauftragte der Hauptausschuss die Verwaltung, den Entwurf für das Multifunktionsschwimmbecken in Breyell voranzutreiben. Das Architekturbüro Blass schlägt dabei ein Becken von 16,6 statt 12,5 Metern vor.

Einhellig auf Zustimmung bis Begeisterung stieß die Präsentation des Modells für ein Multifunktionsbecken in Breyell, das das alte Lehrschwimmbecken an der Grundschule ersetzen soll. Bisher ging man entsprechend der Machbarkeitsstudie davon aus, dass auch mit dem Neubau des Bades ein Schwimmbecken in der bisherigen Größe („kleines Becken“) wieder realisiert wird. Sowohl die Beratungen mit dem auf Schwimmbäder spezialisierten Architekturbrüo Blass in Euskirchen als auch die Diskussion innerhalb der Verwaltung haben ergeben, dass eine bloße Rekonstruktion des bisherigen kleinen Beckens nicht zukunftsfähig sei.

Architekt Heinrich Blass wollte eine echte Sportstätte präsentieren, die auf Schul- und Vereinsschwimmen, aber auch freie Gruppen wie etwa Senioren zugeschnitten sei. Die aktuelle Entwicklung habe gezeigt, dass die Freizeit- und Spaßbäder dazu geführt hätten, dass Kinder und Jugendliche weniger intensiv das Schwimmen erlernten. Wie der Name Multifunktionsbad schon andeutet, geht es bei dem Neubau in Breyell nicht mehr allein um das Schulschwimmen, sondern auch um andere Zielgruppen. Das Wasser soll je nach Anforderung eine Temperatur von 28 bis 32 Grad haben. Und auch wenn es dem Architekten schwerfiel, bei einem noch nicht gebauten Bad von Rückbau zu sprechen, so sei bereits bei der Planung mit den verwendeten Materialien berücksichtigt worden, dass alles problemlos rückbaubar sei. Den städtischen Ansprüchen einer Kreislaufwirtschaft C2C (Cradle to Cradle, englisch für von der Wiege zur Wiege) entsprechen die Materialien Edelstahl für das Schwimmbecken, Holz für die Unterdecke und Innenausbau sowie Klinker für die Außenfassade. Das Flachdach werde außerdem begrünt. Ende Juni will das Architekturbüro den Bauantrag einreichen. Möglich wäre dann ein Baubeginn im Januar/Februar 2021. Architekt Heinrich Blass rechnet mit einer Bauzeit von neun Monaten, dazu kämen fünf Monate für den Innenausbau.