Verkehr in Nettetal Nicht nur Fahrradstraßen – welche Pläne die Stadt sonst noch hegt

In der Tat: In einer langen Liste möglicher Maßnahmen tauchen beispielsweise für den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) Ideen auf wie „Einrichtung Bushaltepunkt“ – etwa in Breyell Natt oder an der Grefrather Straße/Büschen in Hinsbeck – oder für etliche Straßen in der Stadt „Anpassung von Linienwegen“, will heißen: bessere Streckenführung bestehender Buslinien. Allerdings weist die Stadt dabei auch auf einen Pferdefuß hin: „Das Handlungsfeld ÖPNV besitzt die Besonderheit, dass die Stadt Nettetal keinen direkten Einfluss auf den konventionellen Linienverkehr hat; die Verantwortung liegt beim Kreis Viersen. Alle Vorschläge, die im Rahmen des Konzepts entwickelt wurden, müssen demnach durch die Stadt Nettetal mit dem Kreis Viersen abgestimmt werden.“