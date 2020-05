Bauarbeiten in Breyell : Pflaster in der Breyeller Fußgängerzone wird neu verfugt

Das Pflaster in der Fußgängerzone wird fertig gestellt (v.l.): Heinz Scheuen, Martin Bense, Bürgermeister Christian Wagner, Oliver Oemmelen (knieend), Michael Rauterkus, Ronald van Zanten. Foto: Knappe, Jörg (jkn)

Nettetal Das Pflaster der Josefstraße in Breyell wird neu verfugt. Die Arbeiten dazu haben in dieser Woche angefangen und werden vier bis sechs Wochen dauern. Um herauszufinden, welche Fugenmasse am besten geeignet ist, hat der Nettebetrieb verschiedene Materialien getestet.

Die Arbeiten haben diese Woche angefangen: Vier bis sechs Wochen sollen die Arbeiten am Pflaster der Josefstraße, der Fußgängerzone von Breyell, dauern. Seit der Bürgerversammlung im Februar 2018 hat es lange gedauert, bis Bewegung in die Erneuerungspläne kam. Die Beleuchtung Lambertiturm steht noch an, für das Lehrschwimmbecken konnte ein Planer gefunden werden, die Ertüchtigung der Stadtbücherei ist erfolgt. Jetzt ist die Ausgestaltung der Fußgängerzone in der Umsetzung.

Zum aktuellen Start der Arbeiten bekam Oliver Oemmelen, Geschäftsführer der gleichnamigen Baugesellschaft aus Hinsbeck, Besuch aus dem Rathaus: Bürgermeister Christian Wagner (CDU), Beigeordneter Michael Rauterkus als Geschäftsführer des Nettebetriebs, Ronald van Zanten und Martin Bense des Nettebetriebs.

Van Zanten erklärte vor Ort, dass für die Pflasterung verschiedene Materialien für die Fugen ausprobiert wurden. In zwölf Problemfeldern wurden vier Materialien unter Praxisbedingungen getestet. So wollte man herausfinden, welches Material vor Ort am besten geeignet ist. Der Nettebetrieb entschied sich jetzt für einen Kunstharzmörtel.

Der gepflasterte Bereich zwischen dem Kiependraeger und der Gaststätte Hahnestroat, insgesamt rund 1000 Quadratmeter, wird jetzt ausgebessert und neu verfugt. Die Pflasterung der Josefstraße ist nicht für schwere Lastwagen geeignet. Deswegen wird der Bereich mit umlegbaren Pollern abgesperrt.

(hb)