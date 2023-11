Pflanzaktion in Nettetal Naschallee sorgt für Nachhaltigkeit

Eine Schule war schnell gefunden, da es bereits einen guten Kontakt zur Kaldenkirchener Gemeinschaftsgrundschule gibt. „Wir arbeiten seit Jahren mit dem Naturparklehrer Karl-Wilhelm Kolb zusammen“, berichtet Konrektorin Anja Ebler. Schon lange war es der Wunsch der Schule, eine Naschallee zu installieren, um Wachstum der Pflanzen, Ernte und Verarbeiten in den Schulalltag, allem voran den Sachkundeunterricht, zu integrieren. Bislang gab es lediglich einen Apfelbaum auf dem Schulgelände. Vor dem Hintergrund, dass sich der Landschaftsverband Rheinland ebenfalls einbrachte und die Baumschule Angendohr unterstützend tätig wurde, konnten die Apfel-, Mirabellen- und Birnenbäume, je zwei an der Zahl sowie die bunte Beerenvielfalt in Form von Him-, Johannes-, Stachel-, Brom- und Jostabeeren gepflanzt werden.