Nettetal: Pfingsttreff für Frieden und Gedenken an die Gefallenen

Pfingsttreff für Frieden und Gedenken an die Gefallenen

Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine sorgten am Ehrenmal für ein beeindruckendes Bild. Foto: J. Knappe

Nettetal Rund 200 Besucher kamen in den Kreuzgarten

Es herrschte gutes Wetter bei der Gefallenenehrung am Pfingstsamstag im Kreuzgarten Schaag. Der prachtvolle Kreuzgarten erfreute rund 200 Besucher, die nicht nur aus Schaag kamen. In einer beeindruckenden Messfeier, gestaltet durch Pfarrer Günter Puts und Diakon Helge Völker, mit dem Kirchenchor St. Anna und der Bläsergruppe Schützenlust, wurde das Pfingstfest dargestellt mit dem Fokus auf Feuer und Geist. Danach traf man sich am Ehrenmal zum "Pfingsttreffen für Frieden und Freiheit, gegen Vergessen".