Projekt in Nettetal „Raus ins Land“ bringt urbane Kunst in die Scheune

Marlin de Haan kommt vom Theater, doch schon als Regisseurin hat sie sich für das Skulpturale interessiert. Dazu hat sie an der Kunstakademie Düsseldorf Bildhauerei studiert. Sie liebt es, verschiedene Ansätze zusammenzubringen, einen Raum in eine inszenierte Situation zu bringen. So hat sie schon an der Düsseldorfer Kiefernstraße, einem Kern der Hausbesetzerszene, Theater inszeniert. „Im Theater gibt es eine klare Verabredung. Man kauft sich ein Ticket, kommt pünktlich und bleibt mindestens eine Stunde stillsitzen. Im öffentlichen Raum ist das natürlich ganz anders“, sagt de Haan. Auch in Busch: Die Besucher können sich im Raum frei bewegen und nach Belieben bleiben oder gehen.