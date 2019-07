Lobberich : Pedelecfahrer bei Unfall leicht verletzt

Lobberich Der Unfall geschah, als der Pedelecfahrer abbiegen wollte. Dabei wurde er von einem Auto einer Frau aus Nettetal erfasst.

Ein 54-jähriger Pedelecfahrer aus Lobberich ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 34-jährige Autofahrerin aus Nettetal gegen 18.20 Uhr auf der Niedieckstraße in Richtung Alter Postweg in Lobberich. Der Pedelecfahrer, der vor ihr unterwegs war, soll Handzeichen gegeben haben, um nach links abzubiegen. Während er nach links gefahren sei, habe ihn die Autofahrerin mit ihrem Wagen erwischt.