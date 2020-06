Unfall in Nettetal : Pedelecfahrer schwer verletzt

Nettetal Der 77-Jährige war mit seiner Familie unterwegs. Er stützte seinen Enkel, der neben ihm fuhr, dabei stürzte er.

Ein 77 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Nettetal ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der Mann mit seiner Familie über die Schlossallee in Nettetal-Leuth aus Richtung Schloss Krickenbeck kommend. Die Familie war in Richtung Plankenheide unterwegs. Der 77-Jährige schob nach Polizeiangaben seinen Enkel, der neben ihm fuhr, mit der Hand an. Während dieser einhändigen Fahrt kam der Großvater dann zu Fall. Bei dem Sturz zog er sich eine Kopfverletzung zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.