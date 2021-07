Nettetal-Kaldenkirchen : Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Kaldenkirchen Autofahrer übersieht Vorfahrt eines Radfahrers: Eine klassische Unfallsituation, die aber am Mittwoch in Kaldenkirchen glimpflich verlief: der Radfahrer wurde nur leicht verletzt.

Ein 34-jähriger Pedelecfahrer aus Boisheim ist am Mittwoch beim Zusammenstoß mit einem Auto leicht verletzt worden. Um 11 Uhr fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Nettetal die Ravensstraße in Fahrtrichtung Vennstraße. Der Radfahrer war auf der Ringstraße in Fahrtrichtung Kreuzstraße unterwegs. Der Autofahrer missachtete laut Polizei die Vorfahrt des Pedelecfahrers. Im Kreuzungsbereich kollidieren die Fahrzeuge.