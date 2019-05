Zusammenstoß in Nettetal-Lobberich : Pedelec-Fahrerin (77) bei Unfall schwer verletzt

Nettetal Die Seniorin (77) wurde stationär im Krankenhaus behandelt.

Bei einem Unfall in Nettetal-Lobberich am Sonntag um 18 Uhr ist eine Pedelec-Fahrerin (77) schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine Lobbericherin (58) mit ihrem Wagen auf der Friedensstraße unterwegs, sie kam aus Richtung Werner-Jaeger-Straße und bog nach links in die Nordstraße ab. Die Radlerin bog ebenfalls in die Nordstraße ab. In der Einmündung stießen beide zusammen, die Radfahrerin fiel auf die Straße. Sie wurde stationär im Hospital behandelt.