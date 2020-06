Kaldenkirchen : Pedelec-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Die 78-jährige Pedelec-Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Nicolas Armer

Nettetal Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Nettetal-Kaldenkirchen fuhr ein Auto am Montag seitlich gegen ein Pedelec. Die 78-jährige Fahrerin stürzte und verletzte sich schwer. Sie musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

