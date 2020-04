Unfall in Nettetal : Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Nettetal Die Ehefrau des Pedelec-Fahrers, die mit ihm unterwegs war, erlitt einen Schock.

Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer aus Venlo ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Nettetal-Kaldenkirchen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr er gegen 12.30 Uhr mit seiner 71-jährigen Ehefrau auf der Grenzwaldstraße aus Richtung Innenstadt kommend. An der Kreuzung Grenzwaldstraße/Van-Alpen-Straße/Severusstraße missachtete er das vorfahrtsberechtigte Auto einer 76-jährigen Frau aus Venlo, die von rechts aus über die Van-Alpen-Straße kam. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich beim Zusammenstoß so schwer, dass er mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Seine Ehefrau erlitt einen Schock.