An der Bundesstraße 509 von Auto erfasst Pedelec-Fahrer aus Nettetal nach Unfall gestorben

Der 79-jährige Pedelec-Fahrer, der am 18. November beim Überqueren der B509 an der Kreuzung mit der Straße Dyck mit einem Auto zusammengestoßen war, ist in einem Krankenhaus in Köln an den Folgen des Unfalls verstorben. Das teilte die Polizei am Montag, 19. Dezember, mit.