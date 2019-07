Kaldenkirchen : PC-Freunde Kaldenkirchen lösen sich auf

Kaldenkirchen 2001 hatte sich die Gemeinschaft gegründet. Weil der Nachwuchs fehlt, löst sie sich nun auf. Das noch vorhandene Geld aus der Kasse wird gespendet.

„Schade, wir haben hier viel gelernt“, sagte Manfred Stefan, der in seinen Dank an die Organisatoren auch Gerhard Estler einbezog, der als Fachmann in vielen Vorträgen die PC-Freunde immer auf dem neuesten Stand der Entwicklung gehalten hatte. Ihr für Anschaffungen vorgehaltenes „kleines Vermögen“ spenden die PC-Freunde dem Bürgerverein Kaldenkirchen (Leinwand und Beamer) und der evangelischen Kirchengemeinde Kaldenkirchen für die Erneuerung der Orgel.

Jedem, der dennoch Hilfe beim Umgang mit dem Computer braucht, empfiehlt Achtert, künftig die Treffen der Senior-PC-Freunde Nettetal in Lobberich zu besuchen. Diese finden an jedem dritten Montag im Monat im Pfarrheim „Die Brücke“, An St. Sebastian 33, statt. An deren Gründung war er 1996 auch beteiligt.