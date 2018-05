Nettetal: Pausenhalle weicht Parkplätzen

Nettetal Während das Krankenhaus umgebaut wird, werden einige der Parkplätze nicht zur Verfügung stehen. Entspannung soll der alte Schulhof gegenüber der Einrichtung bringen. Damit dort Autos parken können, wird eine Zufahrt angelegt

Die Pausenhalle der alten Schule am Sassenfelder Kirchweg in Lobberich ist weg. Bagger haben sie am Dienstag abgerissen und den Schutt zur Seite geräumt. Zwischen den beiden Gebäudeteilen klafft nun eine große Lücke. Damit ist buchstäblich der Weg frei für die Einrichtung weiterer Krankenhaus-Parkplätze. Denn während der Erweiterungsarbeiten am gegenüberliegenden Gebäude soll der ehemalige Schulhof als Parkfläche dienen. Platz ist voraussichtlich für 30 bis 40 Fahrzeuge.

Bis vor wenigen Monaten war in dem alten Schulgebäude noch das Familienzentrum des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) untergebracht. Der Verband hatte das Gebäude sowie das Grundstück 1994 in Erbpacht von der Stadt übernommen. Diese war bis 2044 befristet. Mit dem Umzug der Kita Nettetopia in den Neubau an der nicht weit entfernten Oberen Färberstraße aber gab das DRK Grundstück und Gebäude an die Stadt zurück. Langfristig soll auf der Fläche ein neues Ärzte-Zentrum mit Parkhaus errichtet werden.