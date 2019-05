Kaldenkirchen : Paul Schrömbges bleibt Vorsitzender beim TSV

Kaldenkirchen Bei der Jahresversammlung des TSV Kaldenkirchen, der mehr als 1700 Mitglieder zählt, wurde zum 1. Januar des kommenden Jahres eine Beitragserhöhung für alle Beitragsgruppen um jeweils einen Euro pro Monat beschlossen.

Der 66-Jährige wurde für weitere zwei Jahre in seinem Amt bestätigt. Er ist bereits seit zwölf Jahren in dieser Position. Des Weiteren wählten die TSV-Mitglieder Rainer Goltz als zweiten Finanzwart, Andre Gurrath als zweiten Geschäftsführer und Michael Hönscheid als Pressewart. Neuer Sozialwart ist Heinz Reinecke anstelle von Dieter Scholten . Claudia Willers , neue Ortsvorsteherin von Kaldenkirchen und aktive Tennisspielerin im TSV Kaldenkirchen, sprach ein Grußwort. „Unser Verein ist wirtschaftlich gesund“, sagte Schrömbges. Trotzdem: „Die Kosten steigen – für die Fachverbände, für die Pflege der Jahnkampfbahn, für die Nebenkosten der Gebäude, für Zusatzaufwendungen aller Art. Unsere Jahnkampfbahn kostet uns rund 55.000 Euro netto pro Jahr, die wir aus Beiträgen finanzieren müssen.“ Der TSV nahm eine besondere Ehrung vor: Josef Gans ist seit 75 Jahren Mitglied des TSV. Er ist bekannt als langjähriger Platzwart, aktiver Fußballer und langjähriger Trainer von Jugend- und Stammmannschaften. Dieter Scholten wurde nach 40-jähriger Mitarbeit als Sozialwart aus dem Vorstand verabschiedet. Schrömbges dankte den guten Seelen der Abteilungen: Elke und Hans Gotzen , Günter Sirsch , Josef Curvers , Friedhelm Janssen und Rolf Spitzkowsky .

Der Jahresetat des TSV liegt bei rund 380.000 Euro. Die Kasse schreibt schwarze Zahlen. Schrömbges dankte dem Kassierer Stefan Nerl. Zwei Projekte verfolgt der TSV mit langem Atem. Zum ersten will er die alleinige Nutzung einer Halle, ganztägig und ganzjährig. „Das wäre sportlich ein deutlicher Schritt nach vorne. Wir werden bei der Stadtverwaltung am Ball bleiben“, sagte Schrömbges. Das andere Großprojekt ist die Sanierung des Hauptplatzes auf der Jahnkampfbahn, vor allem: die Errichtung einer Tartanbahn und der technischen Anlagen. In diesem Jahr schüttet das Land NRW zusätzliches Geld für die Sanierung von vereinseigenen Anlagen aus. „Wir werden alles versuchen, daran zu partizipieren: Es wäre nach dem Bau der Doppelturnhalle, des Kunstrasenplatzes und der Traglufthalle der letzte Baustein bei der Schaffung einer modernen Infrastruktur für den Sport im TSV“, sagte der TSV-Vorsitzende. Das Projekt wird 500.000 Euro kosten.