Pandemie im Kreis Viersen : Corona: 77-Jähriger ist gestorben

Am Samstag starb ein 77-jähriger Nettetaler auf der Intensivstation eines auswärtigen Krankenhauses. Es ist der erste Corona-Todesfall seit dem 19. Juni (Symbolbild). Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Im Zuge der Corona-Pandemie wurde dem Kreis Viersen am Sonntag ein weiterer Todesfall bekannt. Es handelt sich um einen 77-jährigen Patienten aus Nettetal, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde und an multiplen Vorerkrankungen litt. Er ist am Samstag auf einer Intensivstation eines auswärtigen Krankenhauses verstorben.