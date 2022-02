Nachruf : Pastor Karl-Heinz Haus ist tot

Lobberich Im Alter von 88 Jahren ist Pfarrer Karl-Heinz Haus in Mechernich gestorben. Sein Elternhaus stand an der Breyeller Straße in Lobberich. Haus war 1961 zum Priester geweiht worden.

Pfarrer Karl-Heinz Haus ist in Mechernich (Kreis Euskirchen) im Alter von 88 Jahren verstorben. Sein Elternhaus war die Gaststätte Haus, später Boos, auf der Breyeller Straße. Er arbeitete früh schon bei der Pfadfinderschaft St. Georg mit. Nach Studien in Bonn und seiner Priesterweihe 1961 war er als Kaplan in Anrath und in Mönchengladbach-Holt tätig, ehe er in den Raum Düren versetzt wurde und dort als Pfarrer, Regionalpfarrer, Dechant und Bezirkspräses der Bruderschaftsschützen tätig war. Seit 1982 gehörte er der Mystiker-Gemeinschaft „Communio in Christo“ an und wurde 1985 deren Generalsuperor auf Lebenszeit. Diese wurde 2018 vom Aachener Bischof Helmut Dieser kirchenrechtlich anerkannt. Anfang November 2021 hat Pfarrer Haus das goldene Gründungskreuz und die Ordensregel noch persönlich Papst Franziskus in Rom übergeben. Mechernichs Bürgermeister Hans Peter Schick hob bei der Beisetzung das Sozialwerk der Communio hervor, das „mit seinen segensreichen Pflegeeinrichtungen“ in Mechernich und Blankenheim Zeugnis gebe von einem „gesellschaftspolitisch weitsichtig und weitherzig handelnden Menschen“.

mm/Foto: ff/Agentur Profipress