Ausflugs-Tipps für die Niederlande Das kann man Ostern in Venlo und Roermond unternehmen

Mit vier deutschen Feiertagen wird zwar der Mai der Monat sein, in dem in Venlo und Roermond der meiste Andrang herrschen wird. Aber auch Ostern hat es in sich. Denn während hierzulande am Karfreitag die Geschäfte geschlossen sein müssen, sehen das die niederländischen Nachbarn lockerer. So meldet etwa das Designer Outlet Center in Roermond für alle Tage von Karfreitag bis einschließlich Ostermontag Öffnungszeiten von 9 bis 22 Uhr – was eine Stunde länger ist als gewöhnlich. Und am Karfreitag und am Nachmittag des Ostersonntags können Besucher damit rechnen, auch in der Innenstadt zumindest einige offene Läden zu finden.