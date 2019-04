Verkehrssicherheit : Junge Radfahrer sicher mobil machen

Nettetal Im Kampf gegen hohe Unfallzahlen bei radfahrenden Kindern besuchte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst eine Nettetaler Grundschule. Er warb dafür, dass Eltern mit ihren Kindern üben — und um Rücksichtnahme der Autofahrer.

Der nordrhein-westfälische Verkehrsminister (CDU) besuchte am Dienstag die Katholische Grundschule Nettetal in Lobberich. Dort überreichte er mit Klaus Voussem, Vizepräsident der Landesverkehrswacht NRW, zwölf Fahrräder, 30 Helme und Westen – stellvertretend für insgesamt 218 Räder, 511 Helme und 23 Sätze Westen, die an die Jugendverkehrsschulen in NRW verteilt werden. Die Lobbericher Schule behält zwei der neuen grün-schwarzen Räder, der Rest geht an die anderen Grundschulen im Kreis Viersen.