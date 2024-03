NRW-Meisterschaft im April 250 Wushu-Kämpfer kommen nach Nettetal

Am 13. April wird es voll in Lobberich: Der VfL Hinsbeck richtet dann in Zusammenarbeit mit dem Wushu Verband NRW in der Halle an den Sportplätzen die Landesmeisterschaften aus. Erwartet werden rund 250 Sportler sowie etwa 500 Trainer und Begleiter. Bei diesem Turnier können sich die Sportler zunächst für die Deutschen Meisterschaften qualifizieren, darüber hinaus ist es eine Qualifikation für das Wushu-Team Deutschland. Außerdem qualifizieren sich die Besten für die Europameisterschaften in Schweden, und, wenn möglich, für die Weltmeisterschaft in Japan und Indonesien.