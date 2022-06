Finanzminister aus Nettetal : Optendrenk nimmt Amtsgeschäfte auf

Düsseldorf/Nettetal Der neue Finanzminister bezieht seinen Bürotrakt. Am Vormittag hielt er seine erste Rede als Finanzminister im Landtag, am Nachmittag stellte er sich den Mitarbeitern seines Ministeriums vor.

Marcus Optendrenk (CDU), Kostenpflichtiger Inhalt neuer NRW-Finanzminister aus Nettetal, hat sein Büro im Ministerium an der Jägerhofstraße in Düsseldorf übernommen und stellte sich am Donnerstagnachmittag den Mitarbeitern vor. „Ich freue mich auf diese spannende, sehr herausfordernde Aufgabe, der ich mich mit großer Leidenschaft und einem tollen Team in einem Haus voller Sachverstand stellen werde“, sagte der 52-Jährige. Ihm zur Seite steht auch der neue Staatssekretär der Finanzen, Dirk Günnewig (47), der das Amt von Patrick Opdenhövel übernimmt.