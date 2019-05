Nettetal : Lammert enthüllt Kohl-Büste

Hinsbeck Besucher des Friedensparks in Hinsbeck können nun die Konterfeis aller sechs Kanzler der „Bonner Republik“ besichtigen.

Er habe gerne zugesagt, erzählte Lammert in seiner Rede. Er erinnerte an Kohl als einen Politiker, der eng mit den Begriffen „Deutschland“ und „Einheit“ verbunden sei sowie Veränderungen mit weltgeschichtlicher Bedeutung. „Er war buchstäblich von Jugend an ein überzeugter Europäer“, der die Vision von einem vereinten Deutschland in einem befriedeten Europa gehabt habe, sagte Lammert. Er appellierte er an die Besucher, den Frieden in Europa nicht für einen Normal-, sondern den Ausnahmezustand zu halten. „Manchen ist der europäische Einigungsprozess lästig“, sagte er. Doch kein anderes Land habe davon mehr profitiert als Deutschland, ökonomisch sowie politisch. Bürgermeister Wagner erinnerte sich an die Momente, in denen er Kohl aus der Nähe erlebte; zum ersten Mal während des Bundestagswahlkampfs 1980 bei einer Kundgebung in der Hagener Fußgängerzone. Er „hat mein politisches Leben seit vielen Jahren geprägt, und ich bin ihm zutiefst dankbar dafür, dass er unser Vaterland auf so eindrucksvolle Weise positiv geprägt hat und einen unverzichtbaren Beitrag zur Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit und zur Europäischen Union geleistet hat“, sagte Wagner. Schüler des Geschichte-Leistungskurses der Gesamtschule Nettetal erläuterten, dass die Wiedervereinigung nicht allein Kohls Verdienst sei: „Kohl hat die Ernte eingefahren, die schon lange vor seiner Zeit gesät worden war.“