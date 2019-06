Kaldenkirchen : Noch kein Starttermin für Burger-King-Filiale

Kaldenkirchen Derzeit führt das Unternehmen für den neuen Standort Verhandlungen mit einem Franchise-Nehmer.

Das Gebäude steht, das Logo auf einem Türknauf zeichnet es als Burger-King-Filiale aus, aber einen Eröffnungstermin gibt es noch nicht. Die nach eigenen Angaben zweitgrößte Fast-Food-Hamburger-Kette der Welt will seinen 17.700 Res­taurants in mehr als 100 Ländern ein weiteres hinzufügen: im Gewerbegebiet Nettetal-West. Wie eine Sprecherin mitteilt, befinde man sich derzeit in Verhandlungen mit einem Franchise-Nehmer. Erst wenn diese abgeschlossen seien, würden weitere Informationen genannt.