In Nettetal-Schaag Nikolaus besucht die Nachbarschaft

„Wie schon letztes Jahr haben wir uns für diese Form der Bescherung entschieden. Wir hoffen sehr, im nächsten Jahr wieder unsere schöne Nikolausveranstaltung machen zu können, an die sich dann immer der bei vielen so beliebte Glühweinabend anschließt“, sagt Nachbarschaftsvorsitzender Michael Lamers. Dieses gesellige Zusammensein vermissen viele Nachbarn sehr. Dabei werden in vorweihnachtlicher Atmosphäre Lieder gesungen, Weihnachtsgeschichten vorgetragen und die nachbarschaftlichen Beziehungen gepflegt. Aber man müsse Rücksicht nehmen insbesondere auf ältere Menschen, denen Corona oft stärker zusetze als den jüngeren, meint der Vorstand.