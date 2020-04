Lobberich : „Meine Heimat – ein Katastrophenfilm“

Als Student hat Niklas Erkes aus Lobberich schnell Kontakt gefunden. Er lebt in Kaohsiung, der zweitgrößten Stadt Taiwans. Sie liegt im Südwesten der Insel am Südchinesischen Meer. Foto: Erkes

Lobberich Der Lobbericher Niklas Erkes studiert seit acht Monaten in Taiwan. Die Corona-Zustände in seiner Heimat erschrecken ihn. Er berichtet: Taiwan war erfolgreich im Kampf gegen die Pandemie, dort geht das Leben fast normal weiter.

Wenn Niklas Erkes derzeit das Leben in Taiwan mit dem in Deutschland vergleicht, dann klingt das, was seine Familie in der Heimat erlebt, für ihn wie „ein Katastrophenfilm. Ich mache mir große Sorgen um die Gesundheit meiner Familie und Freunde“, sagt der 19-Jährige. Er selber habe in dieser Woche eine Grillparty am Strand in großer Runde mitgemacht und traue sich gar nicht, Fotos davon nach Deutschland zu schicken, weil ein fröhliches Zusammenkommen als Gruppe in seiner Heimat nicht möglich ist.

Seit nunmehr acht Monaten lebt der Lobbericher und ehemalige Schüler der Liebfrauenschule Mülhausen in Taiwan, wo er studiert. Er erlebt dabei aus Eigenerfahrung und den heimischen Berichten seiner Familie, wie unterschiedlich zwei Länder mit der Corona-Pandemie umgehen. „Taiwan hat schnell Maßnahmen wie Einreiseverbote und Hausquarantäne in die Wege geleitet, so dass es noch keine Infektionsketten im Land gibt. Deshalb habe ich in meinem Leben fast keine Einschränkungen. Aber alle sind vorsichtig. Sie desinfizieren ihre Hände und tragen in Menschenansammlungen Mundschutz“, berichtet Erkes. Er selber erlebte es allerdings schon, dass ihm der Eintritt in ein Restaurant aufgrund seines westlichen Aussehens verweigert wurde. Die Begründung: Durch sein Aussehen könnte er andere Gäste beunruhigen.

Info Chinesische Sprachprüfung Die chinesische Sprachprüfung HSK 3 entspricht einem B1 Level. Es handelt sich um eine anspruchsvolle Prüfung, die ohne Lautsprache als Hilfe abgenommen wird. Bei HSK 3 steht nicht nur das Hör- und Leseverständnis im Mittelpunkt, sondern es gilt, in der Prüfung 600 Schriftzeichen zu kennen.

Das Leben in Taiwan, genau gesagt Kaohsiung, startete für Erkes nach einer 18-stündigen Reise am 1. September vergangenen Jahres mit Einkaufen. Für sein Zimmer im Wohnheim benötigte er eine Matratze, Bettzeug, Handtücher, Geschirr und Putzmittel. Die ersten Tage vergingen mit Einrichten und Putzen. „Ich musste zudem erst einmal schauen, wo man was besorgt und wie man von A nach B kommt“, erinnert sich der Lobbericher. Eine ganze Palette organisatorischer Fragen tat sich auf.

Sprachlich ging es etwas holprig los. Obwohl er von der fünften Klasse bis hin zum Abitur an der Liebfrauenschule Mühlhausen Chinesisch gelernt und die HSK 3 Prüfung mit Bravour bestanden hatte, fühlte sich der damals 18-Jährige in den ersten Tagen ein wenig überfordert. „Viele können auch gar kein Englisch, auf das man hätte ausweichen können. Aber man wächst rein und lernt schnell, sprachlich wie organisatorisch“, sagt Erkes. Die Uni, wo er als Hauptfach Englisch studiert, Chinesisch als Intensivsprachkurs belegt und Deutsch lehrt, startete und damit nahm das Leben in der fremden Stadt Formen an.

Erkes fand taiwanesische Freunde, mit denen er unter anderen das Chinesische Neujahrsfest, das Mondfest und auch seinen eigenen Geburtstag feierte. Er erkundete die Stadt und das Land, wobei er schon einige Bergtouren und Reisen im Land als auch nach Japan gemacht hat. „Ich erlebe das Leben der lokalen Bevölkerung hautnah mit“, sagt Erkes. Inzwischen ist der mittlerweile 19-Jährige in eine zentral gelegene eigene Einzimmerwohnung mit Bad umgezogen. „Die habe ich mit Hilfe eines taiwanesischen Freundes gefunden“, berichtet Erkes und fügt an, dass die Studenten in Deutschland von den Mietpreisen in Taiwan nur träumen könnten. Es ist um ein vielfaches günstiger.