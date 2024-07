Ausflugstipp für die Ferienzeit Was Arcens Schlossgärten im Sommer so alles bieten

Die Schlossgärten Arcen sind täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die diesjährige Gartensaison dauert bis zum 3. November. Tickets sind sowohl an der Tageskasse, als auch im Webshop erhältlich. Der Eintritt in die Schlossgärten kostet 22 Euro, für Kinder von vier bis 17 Jahren elf Euro. Bei einer Online-Buchung sind günstigere Karten verfügbar. Im Juli und August erhalten Kinder bis 17 Jahre in Begleitung von jeweils einem bezahlenden Erwachsenen nach Angaben des Schlossgärten-Teams kostenlosen Zutritt. Weitere Informationen und ein Veranstaltungskalender sind im Internet unter www.schlossgaerten.de zu finden. Arcen liegt direkt an der Maas und mitten im Naturpark De Maasduinen. Es gehört seit 2010 zur Stadt Venlo. Neben den Schlossgärten sind beispielsweise der Mautturm, die Kirche St. Peter und Paul und die Wijmarsche Wassermühle lohnende Sehenswürdigkeiten.