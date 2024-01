Züge und Partys in den Niederlanden So feiern Venlo und Roermond Karneval – ein Fahrplan

So richtig in Fahrt kommt die Sache in Nettetals Nachbarstadt am Samstag, 10. Februar. Dann wird der Oude Markt im Herzen der Stadt zum Epizentrum eines jecken Treibens, das sich mit Bühnen, Auftritten von Musikern aber auch noch auf andere Straßen und Ecken der Innenstadt erstreckt. Das Spektakel hat 1992 in kleinem Rahmen begonnen und sich, so verkünden die Organisatoren, zu einem der größten Karnevalsfeste in der Provinz Limburg gemausert.