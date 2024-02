Ausflugsziel in den Niederlanden Saisonkarten fürs Schloss Arcen jetzt im Angebot

Der Start in die blumenreiche Gartensaison Ende März ist der Auftakt einer Reihe von Attraktionen, die im und am Schloss im Laufe des Jahres geboten werden. Am 12. Mai, am Muttertag, heißt es zum Beispiel, nicht auf der Hut, sondern unter dem Hut zu sein: Dann ist am Schloss „Tag des Hutes“, an dem es Modenschauen gibt und Hut-Designer Kreationen vorführen. Selbst mit schicker oder ausgefallener Kopfbedeckung zu kommen, ist nicht verboten. Am 19. und 20. Mai sind Klassik-Konzerte geplant.