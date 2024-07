Schlossgärten in den Niederlanden Arcen lockt mit Lichtspektakel „Enchanted Gardens“

Okay, Schloss Dyck in der Gemeinde Jüchen hatte in der Region mit seiner seit zig Jahren zelebrierten „Ilumina“ die Nase vorn, was die stimmungsvolle Inszenierung weitläufiger Gärten zu nächtlicher Stunde angeht. Aber die niederlädnischen Nachbarn in Arcen haben in den vergangenen Jahren schon mehr als ein halbes Dutzend Mal bewiesen, dass sie ebenfalls in der Lage sind, eine große Grünanlage mit zahlreichen Licht- und Farbeffekten in eine Art Märchenlandschaft zu verwandeln. 2024 wird es dort eine neue Ausgabe des Illuminations-Spektakels geben – und wer im farbigen Licht dann lustwandeln will, kann sich schon jetzt Tickets sichern. Die Veranstaltung währt vom 18. Oktober bis 3. November, womit auch gesichert wäre, dass die Kulisse schon beim ersten Einlass ab 19 Uhr hinreichend dunkel ist.