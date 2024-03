In Nettetals niederlädnischem Nachbarort Tegelen Klettern, rutschen, golfen – Freizeitpark Klein Zwitzerland wieder geöffnet

Zwei rechts und links des Weges stehende efeuumrankte Türme mit roten Dächern erinnern an ein Märchenschloss. Tritt man durch das Tor zwischen den Türmen ein und folgt einem sich leicht bergauf schlängelnden Weg, landet man zwar nicht an einem Schloss, aber vor einem weißen Gebäude, das malerisch mitten im Wald liegt. Es beherbergt die Kasse von Klein Zwitserland. Am ersten Märzwochenende ist der Spielpark nach der Winterpause wieder an den Start gegangen. Wer Hightech-Geräte mit viel Animation sucht, in die man sich setzt und bespaßen lässt, der ist dort an der falschen Adresse. Wer sich hingegen im Grünen bewegen möchte und Lust auf Spielgeräte hat, die für Bewegung zu sorgen, der ist auf dem Gelände in Kaldenkirchens niederländischem Nachbarort Tegelen genau richtig.