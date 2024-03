Entdeckungsreise anno 2024 Wo liegt America? In den Niederlanden natürlich!

Nicht ganz. Denn die Freiheitsstatue ist ziemlich klein und reckt ihre Fackel auf dem Vordach einer Imbiss-Bude gen Himmel – darunter eine Leuchtreklame für Coca Cola. Schluck. Aber das Navi zeigt unmissverständlich: Wir sind mitten in America angekommen. 24,87 Quadratkilometer groß ist das Dorf in der Gemeinde Horst aan de Maas, 2065 Einwohner wurden 2022 gezählt, lesen wir bei Wikipedia. The greatest country in the world? Donald Trump würde darauf bestehen.