Kunst und Tipps von Floristen Das bietet das Blumen-Festival in Arcen

Die floralen Kunstwerke können in den Gärten des Parks und auf der Van-Gelre-Etage im Schloss bewundert werden. Neu in diesem Jahr ist die Teilnahme der bildenden Künstlerin Miranda Vissers, die am Sonntag, 1. September, auf die Bedeutung von Wildblumen für die biologische Vielfalt in unserer Natur aufmerksam machen möchte. Wildblumen dienen als Lebensraum und Nahrung für verschiedenste Insekten wie Bienen und Schmetterlinge. Dafür wird sie während „Blumig!“ ein großes Textil-Kunstwerk erschaffen. Die Besucher des Parks dürfen sich an der Entstehung des Werks beteiligen, indem sie Blumen häkeln. Es soll ab 2025 in verschiedenen niederländischen Museen ausgestellt werden.