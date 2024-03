Pionier-Projekt Niederkrüchten stellt Geflüchteten Computer zur Verfügung

Die Flüchtlingshilfe unterstützt auch die Demonstration „Ein Herz für Demokratie“ am Sonntag, 10.März, die um 16 Uhr an der Overhetfelder Straße startet. Die Kinder, die zum Sprachunterricht mitkommen, haben schon viele bunte Schilder gemalt. „Wir demonstrieren für mehr Toleranz in Niederkrüchten, in Deutschland und der ganzen Welt“, haben die Ehrenamtler gepostet.