Mitgliederversammlung in Niederkrüchten : Reinhardt Lüger als CDU-Vorsitzender wiedergewählt

Niederkrüchten Durch Corona konnte erst jetzt nach drei Jahren wieder eine Mitgliederversammlung durchgeführt werden. In der Begegnungsstätte Niederkrüchten standen auch Vorstandswahlen an.

Es war ein gutes Ergebnis, was Kreisvorsitzender Marcus Optendrenk als Wahlleiter am Freitagabend verkünden konnte: Reinhardt Lüger, der sich wieder für den Vorsitz der CDU Niederkrüchten beworben hatte, wurde mit 43 von 48 Stimmen wiedergewählt. Die Mitgliederversammlung in der Begegnungsstätte Niederkrüchten verlief sowieso sehr harmonisch. Zu den Vorschlägen des Vorstandes kamen keine Gegenkandidaten aus der Versammlung, so dass die Wahlen für den Vorstand zügig und harmonisch über die Bühne gehen konnten. Das Interesse war groß: Von den 161 Mitgliedern des Ortsverbandes kamen 48 zur Mitgliederversammlung.