Großes Familienfest in Niederkrüchten Hai-Attacken, Schokoküsse, Kletterstelen – so ist der Mai Day

Niederkrüchten · Was manche die meiste Zeit im Jahr vermissen, gibt es am ersten Mai in Gützenrath jedoch: ein großes Familienfest mit vielen Spaß-Angeboten für Kinder. Die waren auch diesmal begeistert.

01.05.2024 , 16:00 Uhr

Gelangweilt herumsitzen, das schafft beim Mai Day in Gützenrath wohl kaum ein Kind. Foto: Sigrid Blomen-Radermacher

Von Sigrid Blomen-Radermacher