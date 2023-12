Unfall in Niederkrüchten Betrunken am Steuer und im Graben gelandet?

Eine Zeugin hat in der Nacht zum 26. Dezember gegen 0.15 Uhr in der Nacht die Polizei benachrichtigt, dass es an der B221 zwischen Heyen und Brüggen einen Unfall gegeben habe. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass niemand verletzt worden war, es sich aber trotzdem nicht um einen einfachen Unfall handelte, bei dem nur Sachschaden entstand.