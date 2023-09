In der ehemaligen Gaststätte Lücker Niederkrüchten bekommt einen Kunstsalon

Eigentlich sind Kunstsalons eher in den Metropolen der Welt zu finden gewesen. Doch nun soll es auch einen in Niederkrüchten geben. Etwa vier Mal im Jahr wollen Hanna Shybayeva und Carsten Dürer ihre Tür an der Dr.-Lindemann-Straße öffnen, um Musik- und Kulturinteressierte einzuladen, die sich treffen, diskutieren, zuhören und mitmachen sollen.