Diamanthochzeit in Niederkrüchten Aus Tanzabend wurde viel mehr

Willi Küppers aus Karken bei Heinsberg heiratete die aus Landsberg an der Warthe stammende Bärbel Kiekebus in Karken, als standesamtliche und kirchliche Trauung an einem Tag stattfanden. „Es war arg kalt“, erinnern sich die beiden. Sie arbeitete bis zur Hochzeit auf diversen Stellen als Haushälterin, er schlug 1961 die Polizeilaufbahn ein. Er ging zuletzt als Polizeihauptkommissar im Innendienst in Mönchengladbach in Pension.